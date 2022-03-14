Депутат Горелкин допустил блокировку YouTube за невыполнение требований Роскомнадзора

По его словам, видеохостинг плюёт на права российских пользователей, хотя утверждает, что все его клиенты равны. А Telegram — хороший пример по выдержке режима нейтральности, считает парламентарий.

Если YouTube не выполнит законные требования Роскомнадзора, то в ближайшее время видеохостинг могут заблокировать. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это чёткий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев", — написал он.

По словам Горелкина, Роскомнадзор располагает всеми юридическими основаниями для ограничения доступа к видеохостингу. Причём список парламентарий назвал "очень внушительным". Среди основного он отметил неудаление 2501 материала противозаконной и деструктивной направленности. Также депутат указал на проигнорированные требования РКН удалить 2387 видео с недостоверной информацией об "Операции Z". Вместе с тем на платформе "практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ".

"Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа", — написал Горелкин требования РКН по отношению к YouTube.

Если платформу заблокируют, то это произойдёт только по вине самого видеохостинга, поскольку он "плюёт на права российских пользователей". Это, по мнению парламентария, недопустимо. YouTube сам заявляет о равенстве всех своих пользователей, "но, видимо, американские пользователи (те, что из Белого дома) равнее", заключил Горелкин.

В следующем сообщении он написал, что Telegram является хорошим примером по выдержке режима нейтральности. Так, мессенджер "не занимается оголтелой цензурой", ни с кем не сотрудничает, а также не выступает инструментом пропаганды. Telegram предоставляет, утверждает депутат, равный доступ для всех, там присутствует конкуренция мнений.

"Конечно, "Телеграму" есть куда расти: нужно усиливать борьбу с мошенническим сбором персональных данных, выстраивать антифейковую экспертизу — особенно в условиях резкого прироста пользовательской базы. Если всё это будет сделано, платформа сможет претендовать на мировое лидерство", — считает Горелкин.