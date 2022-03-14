Минобороны: Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ

Как заявили в ведомстве, озвученные Киевом просьбы по доставке с их стороны якобы гуманитарных грузов в данной ситуации выглядят абсурдно.

Города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооружённых сил РФ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, комментируя просьбы Киева по доставке туда "гумпомощи".

"Ещё раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населённых пунктов нет", — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что соответствующие призывы Украины в данной ситуации выглядят абсурдно.

Ранее Украина согласовала три из 10 предложенных Россией гумкоридоров. Однако при этом в очередной раз — ни одного гуманитарного коридора в РФ, сообщил Мизинцев. РФ также согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных маршрутов на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.