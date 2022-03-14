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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 15:08
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Минобороны: Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС РФ

Как заявили в ведомстве, озвученные Киевом просьбы по доставке с их стороны якобы гуманитарных грузов в данной ситуации выглядят абсурдно.

Города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооружённых сил РФ. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, комментируя просьбы Киева по доставке туда "гумпомощи".

"Ещё раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населённых пунктов нет", — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что соответствующие призывы Украины в данной ситуации выглядят абсурдно.

Ранее Украина согласовала три из 10 предложенных Россией гумкоридоров. Однако при этом в очередной раз — ни одного гуманитарного коридора в РФ, сообщил Мизинцев. РФ также согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных маршрутов на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.

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А ранее Лайф рассказал, что более 160 автомобилей выехало по гуманитарному коридору из Мариуполя. Сейчас граждане двигаются в направлении Запорожья. Режим тишины в районе гуманитарного коридора соблюдается.

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ТАСС / Александр Рюмин

Григорий Воронцов
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