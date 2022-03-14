"Сам затаскивает спорт в политику": Олимпийский чемпион Васильев назвал президента МОК Баха главным преступником

"После того как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник", — сказал Васильев.