"Сам затаскивает спорт в политику": Олимпийский чемпион Васильев назвал президента МОК Баха главным преступником
Ранее организация рекомендовала запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Дмитрий Васильев заявил, что президент МОК Томас Бах является самым главным преступником. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"После того как Бах инициировал отстранение российских спортсменов по всем видам спорта, здравый смысл уже потерян полностью. Если глава организации, который должен призывать к миру, к тому, что спорт вне политики, сам затаскивает его в политику, то он самый главный преступник. Официально говорю: Томас Бах — преступник", — сказал Васильев.
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Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого Россия была отстранена от турниров по большинству популярных видов спорта.
ТАСС / Антон Новодережкин