Психолог Силёнок дала совет, сколько времени в день отводить на чтение новостей

Чтение новостей лучше всего ограничить получасом в день, чтобы избежать зависимости от негативной информации в Интернете и снизить тревожность. Так считает руководитель горячей линии психологической помощи клуба "Мы вместе" Инна Силёнок. Она отметила, что эта рекомендация сегодня особенно актуальна, поскольку "только начала затихать волна пандемии, как возникла новая психотравмирующая ситуация".

"Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряжённость. Противоречивые новости, которые люди получают часто из непроверенных источников. Появилась новая форма зависимости — зависимость от новостей в Интернете, "западание" на негативную информацию", — пояснила Силёнок в интервью РИА "Новости".

В такой ситуации, по словам психолога, необходимо постараться взять под контроль своё психоэмоциональное состояние и минимизировать пребывание в Интернете до одного раза в сутки и не более чем на полчаса. В случае если человек не может справиться самостоятельно, наблюдается нарушение сна, тревога или приступы паники, стоит обратиться к специалистам.