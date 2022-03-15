Автоэксперт Баканов рассказал, когда лучше покупать летнюю резину

Цены на летнюю резину значительно ниже зимой, но если её негде хранить, то покупать её следует ближе к сезону. Такой совет дал автоэксперт Пётр Баканов.

"Покупать шины в разгар сезона дороже, а зимой — дешевле. Но зимой она будет, скорее всего, из прошлогоднего запаса или, наоборот, совсем новая", — рассказал Баканов в беседе с "Вечерней Москвой".

Он считает, что самые оптимальные месяцы для покупки летних шин — январь и февраль. А вот непосредственно "переобуваться" Баканов советует в середине апреля: в этот период обычно окончательно устанавливается плюсовая температура. Он также рекомендует при принятии решения о замене летнего комплекта резины руководствоваться тем, каково её состояние.

"Закон запрещает эксплуатацию с остаточным рисунком протектора меньше 1,6 миллиметра. Когда вы дойдёте до этой стадии, то по виду и по всему поймёте, что резине пора на покой. На летней резине это чувствуется во время дождя: в мокрую погоду она будет "всплывать" раньше, хуже тормозить и проходить повороты. При экстренном торможении это будет наглядно понятно", — заключил Пётр Баканов.