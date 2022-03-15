Представитель МИД Полищук: Военные России контролируют ситуацию на двух АЭС Украины

Как отметил дипломат, главные усилия направлены на то, чтобы "не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил".

Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остаётся в норме, что подтверждается МАГАТЭ", — рассказал Полищук в интервью РИА "Новости".