Представитель МИД Полищук: Военные России контролируют ситуацию на двух АЭС Украины

Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он отметил, что сейчас главные усилия направлены на то, чтобы "не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил". Дипломат добавил, что "после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален".