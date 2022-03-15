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Опубликовано 15 марта 2022, 01:29

Представитель МИД Полищук: Военные России контролируют ситуацию на двух АЭС Украины

Как отметил дипломат, главные усилия направлены на то, чтобы "не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил".

Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остаётся в норме, что подтверждается МАГАТЭ", — рассказал Полищук в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что сейчас главные усилия направлены на то, чтобы "не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил". Дипломат добавил, что "после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален".

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Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС, территорию которой российские военные взяли под контроль в конце февраля. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Сейчас энергоснабжение на ЧАЭС восстановлено.

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ТАСС / Olexander Prokopenko

Арина Родионова
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