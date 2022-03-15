Представитель МИД Полищук: Военные России контролируют ситуацию на двух АЭС Украины
Как отметил дипломат, главные усилия направлены на то, чтобы "не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил".
Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остаётся в норме, что подтверждается МАГАТЭ", — рассказал Полищук в интервью РИА "Новости".
Он отметил, что сейчас главные усилия направлены на то, чтобы "не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил". Дипломат добавил, что "после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален".
Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты нанесли удар по подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС, территорию которой российские военные взяли под контроль в конце февраля. Российские десантники и украинские военнослужащие батальона охраны станции договорились о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Сейчас энергоснабжение на ЧАЭС восстановлено.
ТАСС / Olexander Prokopenko