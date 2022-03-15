Экономист Зайченко рассказал, в каком случае цены в магазинах начнут снижаться

Выросшие в последние дни цены начнут снижаться только после того, как уменьшится спрос на товары, такое мнение высказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. По его словам, ценовые тенденции в этот период объясняются так называемой общей инфляцией.

"Это когда один импортный продукт, который продаётся за 500 рублей, вырос за счёт спекулятивной курсовой разницы, а второй отечественный продукт, который рядом продаётся по 100 рублей, не может продаваться по 100 рублей, так как является неконкурентным. Предприниматели тоже хотят получить такую же прибыль, как по импорту", — объяснил Зайченко в интервью порталу "360".

Бизнесмены, как объяснил Зайченко, пытаются уравнять свою ценовую политику с импортной. В итоге стоимость российских продуктов и других товаров тоже вырастает. Такая ситуация и называется общей инфляцией. Искусственное повышение цен также создаётся самими покупателями, которые поднимают ажиотаж, скупая ту же гречку "впрок". Вторым фактором снижения цен станет, по словам Зайченко, укрепление рубля. Когда курс к доллару упадёт до психологической отметки 100 рублей или чуть ниже, тогда произойдёт постепенное снижение стоимости товаров на полках. Рубль уже начал укрепляться, что подтверждается котировками.

"Спрос поднимает цены. Когда люди так активно перестанут себя вести в магазинах, цены начнут снижаться", — заявил Зайченко.

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