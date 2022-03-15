Финансист Сафиулин предупредил об опасности операций на чёрном валютном рынке

Если чёрный валютный рынок появится в России как своеобразный "привет из девяностых", то вместе с ним вернутся и старые способы мошенничества. С таким предупреждением выступил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

"Если вспомнить девяностые годы, то тогда процветало валютное мошенничество. За углом банка предлагали более удачный курс обмена валюты, но операция эта могла пройти не так, как хотелось бы вам. Человеку могли подложить так называемую куклу (обычную бумагу среди купюр. — Прим. Лайфа). Люди тогда часто обжигались на таких незаконных валютных операциях", — напомнил Марат Сафиулин в беседе с радио Sputnik.

Он рекомендует россиянам не подвергать себя рискам и проводить все финансовые операции в отделениях банка. Там как минимум гарантируют безопасность, отмечает финансист.