Япония ввела санкции в отношении ещё 17 россиян

Министерство иностранных дел Японии сообщило об очередном этапе антироссийских санкций. На этот раз они коснутся 17 человек, в том числе политиков и бизнесменов.

Согласно обнародованной информации, среди подпавших под новые ограничения — 11 депутатов Государственной думы РФ. Также санкции коснулись владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и нескольких человек, связанных с бизнесменом Юрием Ковальчуком.