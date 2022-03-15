Япония ввела санкции в отношении ещё 17 россиян
Среди них политики и бизнесмены. Теперь в антироссийском санкционном списке Страны восходящего солнца упомянуто 65 человек.
Министерство иностранных дел Японии сообщило об очередном этапе антироссийских санкций. На этот раз они коснутся 17 человек, в том числе политиков и бизнесменов.
Согласно обнародованной информации, среди подпавших под новые ограничения — 11 депутатов Государственной думы РФ. Также санкции коснулись владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и нескольких человек, связанных с бизнесменом Юрием Ковальчуком.
Теперь в японском варианте перечня антироссийских санкций упоминается 65 физических лиц из нашей страны. Ограничения предусматривают в том числе заморозку активов на территории Японии, запрет на проведение финансовых сделок.
Как рассказывал Лайф, ограничения против России введены в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
ТАСС / РБК / Олег Яковлев