В ПАСЕ предложили исключить Россию из Совета Европы

Авторы документа с таким призывом утверждают, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации".

Сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вынесут на голосование вопрос об исключении России из состава СЕ. Соответствующий проект документа подготовил комитет консультативного органа по политическим делам.

"Ассамблея считает, что Комитет министров Совета Европы должен обратиться к России с просьбой выйти из состава Совета Европы. Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает Комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы", — гласит один из пунктов документа, опубликованного в ночь на 15 марта.

Авторы проекта утверждают, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации". Комитет также рекомендовал бюро ПАСЕ "приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности". На этом фоне членам ассамблеи предложено увеличить добровольные пожертвования на "реализацию приоритетных мер для Украины, как только для этого создадутся условия", и финансовую поддержку организации "для сохранения её состоятельности". Государствам ПАСЕ рекомендуется избегать любой дискриминации украинских беженцев и расширять поддержку принимающих их стран.

Если сегодня документ получит одобрение, он будет передан в Комитет министров Совета Европы. Проект мнения, как и остальные резолюции ПАСЕ (консультативный орган СЕ), носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для КМСЕ.

Ранее Лайф писал, что ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее. Соответствующее решение было принято Комитетом министров Совета Европы, уведомление было направлено в Госдуму и Совет Федерации.