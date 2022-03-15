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14 марта, 23:27

В Испании арестовали яхту российского бизнесмена стоимостью $140 млн

Премьер Педро Санчес рассказал об этом, отвечая на вопрос корреспондента о санкциях против РФ и представителей её бизнеса. Кому именно принадлежит судно, он не уточнил.

Испанские власти наложили арест на яхту стоимостью $140 млн одного из представителей крупного бизнеса России. Об этом председатель правительства королевства Педро Санчес сообщил в интервью телеканалу LaSexta. Там испанского премьера спросили об эффективности санкций, введённых странами Запада против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Сегодня мы наложили арест... на яхту одного из ключевых олигархов. Мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в $140 млн", ответил Санчес.

Кому именно принадлежит судно, испанский премьер не сказал. Известно лишь, что судно находится в порту Барселоны.

Постпреды ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России

Постпреды ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России

Ранее Лайф писал, что ЕС обнародовал имена подпавших под санкции российских бизнесменов. Почти все фигуранты списка присутствовали на встрече с Владимиром Путиным в день начала "Операции Z" на Украине, что послужило основанием для их отнесения к "ближайшему кругу" президента РФ.

Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.

Обложка ©

Pixabay

Арина Родионова

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