В Испании арестовали яхту российского бизнесмена стоимостью $140 млн

Испанские власти наложили арест на яхту стоимостью $140 млн одного из представителей крупного бизнеса России. Об этом председатель правительства королевства Педро Санчес сообщил в интервью телеканалу LaSexta. Там испанского премьера спросили об эффективности санкций, введённых странами Запада против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Сегодня мы наложили арест... на яхту одного из ключевых олигархов. Мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в $140 млн", — ответил Санчес.

Кому именно принадлежит судно, испанский премьер не сказал. Известно лишь, что судно находится в порту Барселоны.