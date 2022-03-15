В Испании арестовали яхту российского бизнесмена стоимостью $140 млн
Премьер Педро Санчес рассказал об этом, отвечая на вопрос корреспондента о санкциях против РФ и представителей её бизнеса. Кому именно принадлежит судно, он не уточнил.
Испанские власти наложили арест на яхту стоимостью $140 млн одного из представителей крупного бизнеса России. Об этом председатель правительства королевства Педро Санчес сообщил в интервью телеканалу LaSexta. Там испанского премьера спросили об эффективности санкций, введённых странами Запада против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Сегодня мы наложили арест... на яхту одного из ключевых олигархов. Мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в $140 млн", — ответил Санчес.
Кому именно принадлежит судно, испанский премьер не сказал. Известно лишь, что судно находится в порту Барселоны.
Ранее Лайф писал, что ЕС обнародовал имена подпавших под санкции российских бизнесменов. Почти все фигуранты списка присутствовали на встрече с Владимиром Путиным в день начала "Операции Z" на Украине, что послужило основанием для их отнесения к "ближайшему кругу" президента РФ.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
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