Постпреды ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза утвердил четвёртый пакет экономических и персональных санкций против России. Об этом сообщает французское председательство в Совете ЕС. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнёрами согласовал четвёртый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", — говорится в сообщении председательства в Twitter.