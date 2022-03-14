Постпреды ЕС согласовали четвёртый пакет санкций против России
Рестрикции направлены как против физлиц и организаций, так и против секторов экономики. Кроме того, согласовано заявление в адрес ВТО против особого статуса РФ и принятия в организацию Белоруссии.
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза утвердил четвёртый пакет экономических и персональных санкций против России. Об этом сообщает французское председательство в Совете ЕС. Соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время.
"Комитет постоянных представителей стран ЕС в координации с международными партнёрами согласовал четвёртый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики", — говорится в сообщении председательства в Twitter.
Отмечается, что страны ЕС также согласовали совместное заявление в адрес Всемирной торговой организации (ВТО) против особого статуса России и принятия в организацию Белоруссии.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
ТАСС / dpa