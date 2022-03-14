Валера, верим: "Ростов" обыграл "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина

В дебюте встречи гол забил форвард ростовчан Дмитрий Полоз, а в середине второго тайма свои ворота поразил Сильвие Бегич. Буквально тут же Кварацхелия отыграл один мяч, однако на большее казанцев не хватило. Отметим, что ещё в первом тайме подшефные Леонида Слуцкого остались вдесятером после удаления форварда Виталия Лисаковича. В итоге "Ростов" победил в первом же матче после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.