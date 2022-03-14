Валера, верим: "Ростов" обыграл "Рубин" в первом матче после возвращения Карпина
В начале встречи казанцы остались вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
Футбольный клуб "Ростов" в заключительном матче 21-го тура РПЛ обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:1.
В дебюте встречи гол забил форвард ростовчан Дмитрий Полоз, а в середине второго тайма свои ворота поразил Сильвие Бегич. Буквально тут же Кварацхелия отыграл один мяч, однако на большее казанцев не хватило. Отметим, что ещё в первом тайме подшефные Леонида Слуцкого остались вдесятером после удаления форварда Виталия Лисаковича. В итоге "Ростов" победил в первом же матче после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
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Казанцы упустили возможность обогнать "Спартак" в турнирной таблице, оставшись на десятом месте. "Ростов" же благодаря выездной победе поднялся на 12-ю строчку.
ФК "Рубин"