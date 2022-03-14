Россия собирается ввести временный запрет на экспорт зерна и сахара
Данная мера, в частности, будет действовать в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. При этом вывоз сырья в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён.
Россия собирается ввести временный запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы и сахара. Соответствующий проект постановления приготовил Минсельхоз совместно с Минпромторгом, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён", — написала Абрамченко в своём телеграм-канале.
При этом вице-премьер уточнила, что для партнёров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. В список исключений также включены поставки в республики Донбасса.
Ранее кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.