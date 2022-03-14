Россия собирается ввести временный запрет на экспорт зерна и сахара

Россия собирается ввести временный запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы и сахара. Соответствующий проект постановления приготовил Минсельхоз совместно с Минпромторгом, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён", — написала Абрамченко в своём телеграм-канале.

При этом вице-премьер уточнила, что для партнёров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. В список исключений также включены поставки в республики Донбасса.