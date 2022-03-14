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14 марта, 17:52

Россия собирается ввести временный запрет на экспорт зерна и сахара

Данная мера, в частности, будет действовать в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. При этом вывоз сырья в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён.

Россия собирается ввести временный запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы и сахара. Соответствующий проект постановления приготовил Минсельхоз совместно с Минпромторгом, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы России сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён", — написала Абрамченко в своём телеграм-канале.

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При этом вице-премьер уточнила, что для партнёров по Евразийскому экономическому союзу вывоз сахара будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза. В список исключений также включены поставки в республики Донбасса.

Ранее кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.

Наталья Исакова

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