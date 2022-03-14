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14 марта, 17:35

ЛДПР провела акцию в поддержку военных РФ, участвующих в "Операции Z" на Украине

Наших военных поблагодарили спикер Госдумы от партии Борис Чернышов, первый замруководителя фракции Василий Власов, а также глава Комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов.

В Москве прошла организованная ЛДПР акция в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по денацификации Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня предельно ясно, что "Ялта-2" (Ялтинская конференция. — Прим. Лайфа) должна состояться, а расстановка сил в Европе стать наиболее выгодной для России. Тогда послевоенное мироустройство стало благополучным благодаря СССР, и сейчас наша страна, и её армия фактически снова спасут весь мир", — отметил в ходе акции вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

С ним согласился глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, если вспомнить 2014 год, то протесты на Майдане сначала были мирными, а потом попали в умелые руки управленцев Запада, в результате чего протестующие стали военизированной организацией.

Первый замруководителя фракции ЛДПР в ГД Василий Власов также поблагодарил наших военных за то, что они защищают и оберегают мирное население.

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Ранее Белград поддержал российскую "Операцию Z" очередным автопробегом. Колонна машин двинулась в центральную часть города с российскими, сербскими флагами, а также знамёнами советских времён.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Владислав Шатило

Никита Осипов

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