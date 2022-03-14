Небензя: Ирпень, где погиб американский журналист, находится под контролем ВСУ

Ранее зампостпреда США при ООН Ричард Миллс обвинил российских военных в убийстве Брента Рено. Напомним, американские власти пока не подтвердили факт гибели репортёра.

На данный момент район Ирпеня, где погиб американский журналист Брент Рено, полностью контролируется Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и отрядами территориальной самообороны. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Американский коллега упомянул о гибели в Ирпене журналиста Рено. Хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист. Это опровергла сама газета New York Times. Во-вторых, Ирпень полностью контролируется Вооружёнными силами Украины и отрядами украинской теробороны. Судя по словам коллеги Рено, выжившего в этом инциденте, именно они открыли огонь по их автомобилю", — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза.

Ранее на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Ричард Миллс обвинил российских военных в убийстве Рено.