Небензя: Ирпень, где погиб американский журналист, находится под контролем ВСУ

Напомним, 13 марта начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Несбитов в соцсетях сообщил о гибели журналиста американского издания The New York Times Брента Рено. К публикации он приложил фото паспорта и пресс-карты репортёра. Сейчас Белый дом консультируется с Киевом по этому вопросу. Пока у них нет никаких подтверждений возможной гибели Рено. К слову, газета The New York Times опровергла информацию о том, что Брент работал в их издании.