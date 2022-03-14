Жительница Херсона — о ситуации в городе: И свет, и газ, всё есть

Общественный транспорт также работает без перебоев. Тем не менее местные жители отмечают, что пока привыкают к такому темпу жизни.

Жительница Херсона рассказала об изменениях в городе. Видео © Telegram / SHOT

Жители освобождённого от националистов Херсона рассказали, что украинский город обеспечен всем необходимым и проблем в оказании помощи местному населению нет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным Минобороны РФ, люди постепенно возвращаются к обычной жизни. В городе уже работает общественный транспорт и магазины, открыты кафе. Безопасность граждан обеспечивает Росгвардия.

"Ходит транспорт, есть и газ, и свет, и электричество. Всё нормально!" — рассказала местная жительница, однако отметила, что люди ещё привыкают.