Минобороны РФ: Нам известны места нахождения иностранных наёмников на Украине

Генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории зарубежных граждан в Незалежной лежит только на руководстве западных стран.

Вооружённым силам Российской Федерации известны места нахождения иностранных наёмников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.

"Все места нахождения иностранных наёмников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", — отметил генерал-майор.

Он обратил внимание на то, что ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наёмников в боевых действиях на Украине против подразделений российских войск. Конашенков подчеркнул, что вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан в Незалежной лежит только на руководстве этих стран.