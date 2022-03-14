Минобороны: Российская авиация за сутки поразила 86 объектов ВСУ

В частности, были уничтожены четыре пункта управления и узла связи, три ЗРК, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

Авиация ВКС России поразила 86 объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", — сказал Конашенков на брифинге.