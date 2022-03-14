Минобороны: Российская авиация за сутки поразила 86 объектов ВСУ
В частности, были уничтожены четыре пункта управления и узла связи, три ЗРК, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.
Авиация ВКС России поразила 86 объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 86 объектов ВСУ, в том числе четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники", — сказал Конашенков на брифинге.
Всего же за время "Операции Z" российская авиация и ПВО уничтожили 145 украинских беспилотников, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1298 танков и других боевых бронированных машин, 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Минобороны РФ