Генсек ООН Гутерриш: Обстрел Донецка вызывает сожаление
Он отметил, что видел сообщения об атаке на гражданских лиц и инфраструктуру, и подчеркнул, что позиция организации "очень ясная".
Информация об обстреле Донецка вызывает сожаление. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.
"Я видел сообщения СМИ об этом инциденте. Наша позиция очень ясная. Любая атака на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление", — отметил Гутерриш.
Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты упали в центре Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек.
Как сообщал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / John Minchillo