Генсек ООН Гутерриш: Обстрел Донецка вызывает сожаление

Он отметил, что видел сообщения об атаке на гражданских лиц и инфраструктуру, и подчеркнул, что позиция организации "очень ясная".

Информация об обстреле Донецка вызывает сожаление. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

"Я видел сообщения СМИ об этом инциденте. Наша позиция очень ясная. Любая атака на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление", — отметил Гутерриш.