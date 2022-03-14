Генсек ООН Гутерриш: Обстрел Донецка вызывает сожаление

"Я видел сообщения СМИ об этом инциденте. Наша позиция очень ясная. Любая атака на гражданских лиц, гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление", — отметил Гутерриш.

Как уже сообщал Лайф, обломки ракеты упали в центре Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек.