МО РФ: Уничтожен крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов" под Киевом

Кроме того, в результате ударов выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населённых пунктах Фёдоровка, Винаровка и Антополь.

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня на территории завода "Антонов" в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населённых пунктах Фёдоровка, Винаровка и Антополь. Кроме того, на территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск", — сообщил он.