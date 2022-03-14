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14 марта, 16:41

МО РФ: Уничтожен крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов" под Киевом

Кроме того, в результате ударов выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населённых пунктах Фёдоровка, Винаровка и Антополь.

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня на территории завода "Антонов" в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населённых пунктах Фёдоровка, Винаровка и Антополь. Кроме того, на территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого вёлся огонь по подразделениям российских войск", — сообщил он.

СМИ опубликовали видео, предположительно, с пожаром на заводе "Антонов" в Киеве

СМИ опубликовали видео, предположительно, с пожаром на заводе "Антонов" в Киеве

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Александр Река

Варвара Романова

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