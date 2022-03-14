Янукович: При Порошенко было несладко, пришёл Зеленский — стало не смешно
Именно с нынешним лидером Украины связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей страны, отметил экс-президент Незалежной.
Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что при нынешнем лидере Незалежной Владимире Зеленском обстановка в стране стала откровенно не смешной. Об этом экс-глава соседней страны сообщил в интервью РИА "Новости".
"Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "Пришёл Порошенко — стало несладко, пришёл Зеленский — не смешно", — пояснил Янукович.
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Отметим, что Порошенко является владельцем кондитерской фирмы Roshen, а Зеленский стал известен как комедийный актёр и юморист.
А ранее Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ. После нескольких встреч команде экс-лидера Незалежной ответили, что проект вовсе не интересует нынешнего главу государства. При этом политик считает, что шанс остановить трагедию на Украине ещё есть.
ТАСС / Владимир Гердо