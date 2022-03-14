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14 марта, 16:32

Янукович: При Порошенко было несладко, пришёл Зеленский — стало не смешно

Именно с нынешним лидером Украины связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей страны, отметил экс-президент Незалежной.

Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что при нынешнем лидере Незалежной Владимире Зеленском обстановка в стране стала откровенно не смешной. Об этом экс-глава соседней страны сообщил в интервью РИА "Новости".

"Именно с Зеленским связывали большие надежды с локализацией конфликта и жители Донбасса, и большинство избирателей Украины. К сожалению, этого не сталось. В народе говорили: "Пришёл Порошенко — стало несладко, пришёл Зеленский — не смешно", — пояснил Янукович.

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Отметим, что Порошенко является владельцем кондитерской фирмы Roshen, а Зеленский стал известен как комедийный актёр и юморист.

А ранее Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ. После нескольких встреч команде экс-лидера Незалежной ответили, что проект вовсе не интересует нынешнего главу государства. При этом политик считает, что шанс остановить трагедию на Украине ещё есть.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова

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