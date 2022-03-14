Генпрокурор Украины Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией
Она сказала, что подобные процедуры сейчас готовятся, но этот процесс слишком чувствительный, чтобы раскрывать подробности.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила процедуры обмена пленными с российской стороной. Заявление прозвучало в понедельник в эфире телеканала "Украина 24".
"У нас сейчас могут намечаться определённые обмены, это очень чувствительная информация, поэтому, конечно, то, что происходит с точки зрения медиапространства, я не хочу сейчас комментировать", — оговорилась она.
Ранее Лайф сообщал, что в российско-украинских онлайн-переговорах взята техническая пауза до завтрашнего дня. До этого представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.
ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Press Wire