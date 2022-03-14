Генпрокурор Украины Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией

Она сказала, что подобные процедуры сейчас готовятся, но этот процесс слишком чувствительный, чтобы раскрывать подробности.

"У нас сейчас могут намечаться определённые обмены, это очень чувствительная информация, поэтому, конечно, то, что происходит с точки зрения медиапространства, я не хочу сейчас комментировать", — оговорилась она.