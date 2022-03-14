В ЕР предложили ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям внутри России
Секретарь генерального совета партии напомнил, что недобросовестные конкуренты активно распространяют требования не работать с компаниями под ограничениями.
Партия "Единая Россия" подготовит предложение о введении уголовной ответственности за следование санкциям против РФ внутри страны. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба политической организации.
"Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки!" — отметил Турчак.
Он добавил, что на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. По словам секретаря генсовета, такой ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты, которые активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями.
Ранее "Единая Россия" предложила расширить меры поддержки предприятий электронной промышленности. Также среди инициатив по снижению рисков от санкций со стороны иностранных государств есть разработка специальных мер по выравниванию зарплат IT-специалистов, занятых на ОПК.
Напомним, что поводом для санкций со стороны западных стран стала военная "Операция Z" на Украине, о которой 24 февраля объявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Незалежной не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Рюмин