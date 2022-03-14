В ЕР предложили ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям внутри России

Секретарь генерального совета партии напомнил, что недобросовестные конкуренты активно распространяют требования не работать с компаниями под ограничениями.

Партия "Единая Россия" подготовит предложение о введении уголовной ответственности за следование санкциям против РФ внутри страны. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, сообщает пресс-служба политической организации.

"Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки!" — отметил Турчак.

Он добавил, что на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. По словам секретаря генсовета, такой ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты, которые активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями.