"Единая Россия" предложила расширить меры поддержки предприятий электронной промышленности

Также среди инициатив по снижению рисков от санкций со стороны иностранных государств есть разработка специальных мер по выравниванию зарплат IT-специалистов, занятых на ОПК.

Пакет инициатив по снижению рисков от санкционных мер со стороны иностранных государств в области информационных технологий направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Так, предлагается расширить меры поддержки предприятий электронной промышленными и операторов связи, сообщает пресс-служба партии.

"Предлагается распространить меры, включённые в указ президента о поддержке IT-отрасли, на предприятия электронной промышленности. Речь идёт об освобождении от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, льготной ипотеке для сотрудников и отсрочке от призыва в армию до достижения 27 лет на время работы", — указывается в сообщении.

Вместе с тем "Единая Россия" предлагает разработать специальные меры по выравниванию зарплат IT-специалистов, работающих на предприятиях ОПК, а также обеспечению системной поддержки экспорта российского софта и электроники в страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, упрощению некоторых процедур таможенного контроля. А ряд мер направлен на "предоставление временных льгот и скидок по платежам для операторов связи", сообщили в партии.

Турчак отметил, что на ближайшие десятилетия развитие информационных технологий, создание прорывных цифровых продуктов и платформ станет одним из ключевых приоритетов РФ. Главной задачей является обеспечение положенных выплат российским компаниям, их сотрудникам. Причём нужно учесть, что от программных и аппаратных продуктов зависит устойчивость цифровой отрасли.

"Поэтому предлагаю расширить перечень получателей IT-льгот на российских производителей и разработчиков электроники", — подчеркнул Турчак.