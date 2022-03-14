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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 16:07
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Ветераны России обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить материалы "Новой газеты"

По мнению членов организации, в материалах содержится информация, которая "является недопустимой и формирует отрицательное отношение у читателей о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации".

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить публикации "Новой газеты" на наличие порочащих ВС РФ сведений.

"Просим организовать проверку публикаций издания "Новая газета" в выпуске № 25 от 11.03.2022", — говорится в письме.

  • Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
    Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
  • Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
    Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
  • Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
    Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
  • Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE
    Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE

Обращение "Ветеранов России". Фото © LIFE

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По мнению членов организации, в материалах содержится информация, которая "является недопустимой и формирует отрицательное отношение у читателей к деятельности Вооружённых сил Российской Федерации", что может являться нарушением ст. 20.3.3 КоАП РФ.

"Просим организовать проверку соблюдения ими российского законодательства, а также принять исчерпывающие меры к "Новой газете" вплоть до приостановления действия лицензии и разрешения на выпуск печатного СМИ", — запросили в организации.

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За последние дни в РФ приостановили работу нескольких СМИ. Так, например, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к "Фейсбуку". В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си.

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Григорий Воронцов
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