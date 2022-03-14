Ветераны России обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить материалы "Новой газеты"

По мнению членов организации, в материалах содержится информация, которая "является недопустимой и формирует отрицательное отношение у читателей о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации".

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить публикации "Новой газеты" на наличие порочащих ВС РФ сведений.

"Просим организовать проверку публикаций издания "Новая газета" в выпуске № 25 от 11.03.2022", — говорится в письме.









По мнению членов организации, в материалах содержится информация, которая "является недопустимой и формирует отрицательное отношение у читателей к деятельности Вооружённых сил Российской Федерации", что может являться нарушением ст. 20.3.3 КоАП РФ.