Ветераны России обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить материалы "Новой газеты"
По мнению членов организации, в материалах содержится информация, которая "является недопустимой и формирует отрицательное отношение у читателей о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации".
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" направило письмо в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить публикации "Новой газеты" на наличие порочащих ВС РФ сведений.
"Просим организовать проверку публикаций издания "Новая газета" в выпуске № 25 от 11.03.2022", — говорится в письме.
По мнению членов организации, в материалах содержится информация, которая "является недопустимой и формирует отрицательное отношение у читателей к деятельности Вооружённых сил Российской Федерации", что может являться нарушением ст. 20.3.3 КоАП РФ.
"Просим организовать проверку соблюдения ими российского законодательства, а также принять исчерпывающие меры к "Новой газете" вплоть до приостановления действия лицензии и разрешения на выпуск печатного СМИ", — запросили в организации.
За последние дни в РФ приостановили работу нескольких СМИ. Так, например, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к "Фейсбуку". В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си.