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Опубликовано 14 марта 2022, 15:52

СК РФ завел ещё два уголовных дела по фактам обстрелов Киевом ДНР и ЛНР

В результате ранения получили 10 мирных граждан, в том числе один ребёнок, повреждены и разрушены 78 жилых домов, торговые ряды рынка, здания школы, детсада, лицея.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских властей. Преступления расследуются по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ".

"По данным следствия, 13 и 14 марта 2022 года массированным артиллерийским и миномётным обстрелам со стороны украинских карателей подверглись 12 населённых пунктов ДНР и ЛНР. Под ударами украинских снарядов оказались города Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь ДНР, а также населённые пункты Первомайск, Стаханов, Ирмино и близлежащие районы ЛНР", — говорится в сообщении СК.

В результате этих обстрелов ранения получили 10 мирных граждан, в том числе один ребёнок, повреждены и разрушены 78 жилых домов, торговые ряды рынка, здания школы № 103 и Донецкого профессионального горного лицея № 93. Кроме того, произошло отключение двух вентиляторов на шахте им. А.Ф. Засядько, и 83 горняка длительное время были лишены возможности выбраться из-под земли.

В городе Ясиноватая ДНР украинские силы обстреляли здание детского сада "Журавушка", в городе Стаханов ЛНР — поликлинику № 3.

Сейчас следователи устанавливают конкретных лиц Вооружённых сил Украины и националистических батальонов, виновных в обстрелах мирных граждан в ДНР и ЛНР.

В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка
В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка

А ранее 14 марта в Донецке сбили украинскую ракету "Точка-У", обломки упали в центре города. В результате погибли 20 человек. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В Минобороны РФ добавили, что решение на применение ракет "Точка-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством ВСУ в Киеве.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Александра Вишнякова
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