Зеленский 16 марта выступит перед обеими палатами Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в видеорежиме перед обеими палатами Конгресса США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на совместное заявление спикера Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства Чака Шумера.

"В то время как на Украине идёт война, мы с большим уважением и восхищением перед украинским народом приглашаем всех членов Палаты представителей и Сената посетить виртуальную речь, которую в Конгрессе США произнесёт президент Украины Владимир Зеленский", — указано в заявлении.

Отмечается, что Зеленский выступит перед американскими парламентариями уже в среду, 16 марта, в 9:00 (16:00 по московскому времени).