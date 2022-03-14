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14 марта, 15:41

Зеленский 16 марта выступит перед обеими палатами Конгресса США

Его речь запланирована на 16:00 мск. При этом ранее лидер Незалежной "из-за непредвиденных обстоятельств" отменил доклад на заседании ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в видеорежиме перед обеими палатами Конгресса США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на совместное заявление спикера Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства Чака Шумера.

"В то время как на Украине идёт война, мы с большим уважением и восхищением перед украинским народом приглашаем всех членов Палаты представителей и Сената посетить виртуальную речь, которую в Конгрессе США произнесёт президент Украины Владимир Зеленский", — указано в заявлении.

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Отмечается, что Зеленский выступит перед американскими парламентариями уже в среду, 16 марта, в 9:00 (16:00 по московскому времени).

А ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс сообщил, что Зеленский не сможет выступить в ходе экстренного заседания ПАСЕ, вместо него будет участвовать премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его речь запланирована на 14 марта в 18:00 по московскому времени. Уточняется, что глава Незалежной не сможет появиться "из-за непредвиденных обстоятельств".

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Instagram / zelenskiy_official

Наталья Исакова

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