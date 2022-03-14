Зеленский 16 марта выступит перед обеими палатами Конгресса США
Его речь запланирована на 16:00 мск. При этом ранее лидер Незалежной "из-за непредвиденных обстоятельств" отменил доклад на заседании ПАСЕ.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в видеорежиме перед обеими палатами Конгресса США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на совместное заявление спикера Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства Чака Шумера.
"В то время как на Украине идёт война, мы с большим уважением и восхищением перед украинским народом приглашаем всех членов Палаты представителей и Сената посетить виртуальную речь, которую в Конгрессе США произнесёт президент Украины Владимир Зеленский", — указано в заявлении.
Отмечается, что Зеленский выступит перед американскими парламентариями уже в среду, 16 марта, в 9:00 (16:00 по московскому времени).
А ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс сообщил, что Зеленский не сможет выступить в ходе экстренного заседания ПАСЕ, вместо него будет участвовать премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его речь запланирована на 14 марта в 18:00 по московскому времени. Уточняется, что глава Незалежной не сможет появиться "из-за непредвиденных обстоятельств".
Instagram / zelenskiy_official