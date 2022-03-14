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14 марта, 15:39

Роскомнадзор заблокировал TJ из-за публикации ложной информации об "Операции Z"

В ведомстве обнаружили материалы с недостоверной информацией об ударах ВС РФ, а также публикации, содержащие неверные данные о жертвах.

Роскомнадзор начал блокировку российского интернет-издания и агрегатора новостей TJ (ранее известного как TJournal) из-за публикации ложной информации об "Операции Z". Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

"Роскомнадзор начал ограничивать доступ к нам из-за "фейков" о "спецоперации" на Украине", — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, на сайте издания были "размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих, а также гражданского населения Украины". В ведомстве также сообщили, что обнаружили публикации с "недостоверной информацией" об ударах ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры и украинским мирным жителям.

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За последние дни в РФ приостановили работу нескольких СМИ. Так, например, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Григорий Воронцов

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