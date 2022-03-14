Роскомнадзор заблокировал TJ из-за публикации ложной информации об "Операции Z"

Роскомнадзор начал блокировку российского интернет-издания и агрегатора новостей TJ (ранее известного как TJournal) из-за публикации ложной информации об "Операции Z". Об этом сообщается в Telegram -канале издания.

"Роскомнадзор начал ограничивать доступ к нам из-за "фейков" о "спецоперации" на Украине", — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, на сайте издания были "размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих, а также гражданского населения Украины". В ведомстве также сообщили, что обнаружили публикации с "недостоверной информацией" об ударах ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры и украинским мирным жителям.