Рогозин стихами ответил Маску, вызвавшему Путина на поединок

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил Илону Маску, вызвавшему президента РФ Владимира Путина на поединок, отрывком из "Сказки о попе и работнике его Балде" Александра Пушкина. Соответствующее сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

"Ты, бесёнок, ещё молодёнек, со мною тягаться слабёнек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата", — написал Рогозин.

Ранее американский миллиардер вызвал Путина на поединок, где ставкой была бы Украина. Маск уточнил, что "абсолютно серьёзен", для него было бы честью, если бы глава российского государства принял вызов.