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14 марта, 15:25

Экономист Кулаков: Стоимость золота к концу года вырастет на 15–20%

Эксперт подчеркнул, что в период высокой волатильности драгметалл всегда является надёжным активом. К примеру, стоимость одного грамма золота с марта 2019 года по настоящее время выросла в три раза.

На фоне нестабильности и разгоняющейся во всех странах инфляции можно с определённой долей осторожности предположить, что стоимость золота к концу года вырастет на 15–20%. Таким образом, отмена НДС при покупке золотых слитков даёт ещё один способ сохранения сбережений и инвестирования на фоне волатильности прочих рынков. Об этом Лайфу рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков. По его словам, отмена НДС при покупке золота в слитках является важным решением, позволяющим гражданам защитить свои сбережения.

"До принятия этого решения золото в качестве инвестиции имело существенный недостаток — при покупке физическими лицами оно облагалось НДС, а при продаже владелец терял сумму в размере налога, то есть 20% от объёма затраченных средств", — отметил Кулаков.

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При этом эксперт подчеркнул, что в период высокой волатильности золото всегда является надёжным активом. К примеру, по словам собеседника, стоимость одного грамма золота с марта 2019 года по настоящее время увеличилась уже в три раза.

"Поскольку начавшиеся политические и экономические процессы имеют общемировой характер, можно предположить, что стоимость жёлтого металла сохранится на высоком уровне. Так, например, рост стоимости золота начался в период первого введения санкций против России — в мае 2014 года. Следующий подъём мы наблюдали в первую волну пандемии. В отличие от других активов, золото ни разу не падало скачкообразно в цене", — заключил Кулаков.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков физлицами. Документ распространяется на сделки с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Напомним, что до этого граждане платили налог на добавленную стоимость по сделке в размере 20%.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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