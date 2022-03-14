Экономист Кулаков: Стоимость золота к концу года вырастет на 15–20%

На фоне нестабильности и разгоняющейся во всех странах инфляции можно с определённой долей осторожности предположить, что стоимость золота к концу года вырастет на 15–20%. Таким образом, отмена НДС при покупке золотых слитков даёт ещё один способ сохранения сбережений и инвестирования на фоне волатильности прочих рынков. Об этом Лайфу рассказал президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков. По его словам, отмена НДС при покупке золота в слитках является важным решением, позволяющим гражданам защитить свои сбережения.

"До принятия этого решения золото в качестве инвестиции имело существенный недостаток — при покупке физическими лицами оно облагалось НДС, а при продаже владелец терял сумму в размере налога, то есть 20% от объёма затраченных средств", — отметил Кулаков.

При этом эксперт подчеркнул, что в период высокой волатильности золото всегда является надёжным активом. К примеру, по словам собеседника, стоимость одного грамма золота с марта 2019 года по настоящее время увеличилась уже в три раза.

"Поскольку начавшиеся политические и экономические процессы имеют общемировой характер, можно предположить, что стоимость жёлтого металла сохранится на высоком уровне. Так, например, рост стоимости золота начался в период первого введения санкций против России — в мае 2014 года. Следующий подъём мы наблюдали в первую волну пандемии. В отличие от других активов, золото ни разу не падало скачкообразно в цене", — заключил Кулаков.