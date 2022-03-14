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14 марта, 15:40

Защитник "Локомотива" Пабло продолжит карьеру в бразильском "Фламенго"

Год назад он присоединился к железнодорожникам и провёл за это время 31 матч.

Бразильский защитник московского "Локомотива" Пабло Кастро перейдёт в клуб "Фламенго", сообщает пресс-служба столичной команды.

"Мы благодарны Пабло за игру в составе "Локомотива" и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

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Пабло перешёл в "Локомотив" в январе 2021 года, провёл за это время 31 матч в составе красно-зелёных и забил два гола.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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