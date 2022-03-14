Защитник "Локомотива" Пабло продолжит карьеру в бразильском "Фламенго"
Год назад он присоединился к железнодорожникам и провёл за это время 31 матч.
Бразильский защитник московского "Локомотива" Пабло Кастро перейдёт в клуб "Фламенго", сообщает пресс-служба столичной команды.
"Мы благодарны Пабло за игру в составе "Локомотива" и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
Не прогнулись: Кто из иностранных спортсменов не собирается покидать Россию на фоне ситуации на Украине
Пабло перешёл в "Локомотив" в январе 2021 года, провёл за это время 31 матч в составе красно-зелёных и забил два гола.
Обложка ©
ФК "Локомотив"