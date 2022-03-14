Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что предлагал нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе, однако тот его отверг. Об этом экс-глава Незалежной сообщил в интервью РИА "Новости".

"Моя команда начала работать с его ближайшим окружением. <...> Было организовано несколько встреч. На этих встречах мы предложили план перемирия в Донбассе, он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция (политическая, экономическая, социальная) Донбасса на Украину", — пояснил Янукович.

Через какое-то время команде Януковича ответили, что проект вовсе не интересует Зеленского. Экс-лидер Незалежной добавил, что встречи продолжались, но ясности или какой-то определённости со стороны нынешнего президента страны так и не было. При этом Янукович считает, что шанс остановить сложившуюся трагедию на Украине ещё есть.