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Опубликовано 14 марта 2022, 15:50

Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ

После нескольких встреч команде экс-лидера Незалежной ответили, что проект вовсе не интересует нынешнего главу государства. При этом политик считает, что шанс остановить трагедию на Украине ещё есть.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что предлагал нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе, однако тот его отверг. Об этом экс-глава Незалежной сообщил в интервью РИА "Новости".

"Моя команда начала работать с его ближайшим окружением. <...> Было организовано несколько встреч. На этих встречах мы предложили план перемирия в Донбассе, он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция (политическая, экономическая, социальная) Донбасса на Украину", — пояснил Янукович.

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Через какое-то время команде Януковича ответили, что проект вовсе не интересует Зеленского. Экс-лидер Незалежной добавил, что встречи продолжались, но ясности или какой-то определённости со стороны нынешнего президента страны так и не было. При этом Янукович считает, что шанс остановить сложившуюся трагедию на Украине ещё есть.

Ранее Лайф сообщал, что Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Те, кто начал конфликт в Донбассе, должны понести самое суровое наказание, считает бывший украинский президент. По его словам, не существует такой власти, которая была бы дороже крови детей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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