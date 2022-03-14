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14 марта, 15:49

В Санкт-Петербурге установят скульптуру первого прокурора Российской империи Ягужинского

Монумент сподвижнику Петра I займёт своё место возле здания надзорного ведомства в Ленинградской области в честь 300-летия российской прокуратуры.

В Гатчине завершают работу над монументом первому в русской истории генерал-прокурору, другу Петра I, графу Павлу Ягужинскому, который вошёл в историю как "око государево" — за верную службу на посту. Однако его портретов до нашего времени дошло крайне мало. Поэтому скульптору Валерию Шевченко пришлось обратиться за помощью, в частности, к прохожим.

"Тут, когда мимо мастерской идут, спрашивают, что здесь. Я приглашаю. Я завёл одного: "Постойте-ка пожалуйста". А у него как раз черты лица очень правильные, интересные. Я его за основу взял, и образ нашёлся", — рассказал художник в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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Сначала портрет первого прокурора Российской империи появился на стене мастерской, затем Шевченко слепил в мини-формате глиняный бюст. Сейчас художнику осталось лишь затонировать и покрыть лаком конечный гипсовый вариант. Скульптура займёт своё место возле надзорного органа Ленобласти в честь 300-летия российской прокуратуры.

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Скриншот из видео / Телеканал "Санкт-Петербург"

Ирина Мусина

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