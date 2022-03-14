В Санкт-Петербурге установят скульптуру первого прокурора Российской империи Ягужинского

В Гатчине завершают работу над монументом первому в русской истории генерал-прокурору, другу Петра I, графу Павлу Ягужинскому, который вошёл в историю как "око государево" — за верную службу на посту. Однако его портретов до нашего времени дошло крайне мало. Поэтому скульптору Валерию Шевченко пришлось обратиться за помощью, в частности, к прохожим.

"Тут, когда мимо мастерской идут, спрашивают, что здесь. Я приглашаю. Я завёл одного: "Постойте-ка пожалуйста". А у него как раз черты лица очень правильные, интересные. Я его за основу взял, и образ нашёлся", — рассказал художник в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Сначала портрет первого прокурора Российской империи появился на стене мастерской, затем Шевченко слепил в мини-формате глиняный бюст. Сейчас художнику осталось лишь затонировать и покрыть лаком конечный гипсовый вариант. Скульптура займёт своё место возле надзорного органа Ленобласти в честь 300-летия российской прокуратуры.