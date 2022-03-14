На Украине запретили ввоз книг из России
С таким решением выступил Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Незалежной. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины приостанавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госоргана.
"Запрещён ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора. Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора", — отмечается в заявлении.
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Как сообщал Лайф, Украинская ассоциация футбола лишила тренера "Зенита" Тимощука всех титулов. Бывший капитан сборной Украины работает в петербургском клубе с 2017 года.
Напомним, Украина называет Россию "страной-агрессором" в связи с обострением ситуации в Незалежной в 2014 году. ПАСЕ 26 июня 2015 года назвала так нашу страну в резолюции о пропавших без вести в ходе конфликта на Украине.
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