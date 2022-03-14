На Украине запретили ввоз книг из России

Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины приостанавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госоргана.

"Запрещён ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора. Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора", — отмечается в заявлении.

Как сообщал Лайф, Украинская ассоциация футбола лишила тренера "Зенита" Тимощука всех титулов. Бывший капитан сборной Украины работает в петербургском клубе с 2017 года.