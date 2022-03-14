Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер
Мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что задушил возлюбленную в результате конфликта, возникшего на почве денег и ревности. После этого он спрятал тело девушки в чемодан и увёз его в Липецк.
Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер в зале суда. Видео © LIFE
Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коровина Дмитрия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сроком до 13 мая 2022 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что задушил возлюбленную в результате конфликта, возникшего на почве денег и ревности. После этого он спрятал тело девушки в чемодан и переместил его в Липецк, где сам проживал.
Напомним, модель Гретта Ведлер пропала более года назад. Знакомый девушки тогда рассказал, что мужчина, с которым блондинка находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве. В марте 2022 года тело Ведлер нашли в чемодане в Липецке. Задержанным по подозрению в убийстве модели оказался её бывший бойфренд.
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