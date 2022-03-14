Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер

Обвиняемый в убийстве модели Гретты Ведлер в зале суда. Видео © LIFE

Пресненский районный суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве московской модели Гретты Ведлер. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коровина Дмитрия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, сроком до 13 мая 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что задушил возлюбленную в результате конфликта, возникшего на почве денег и ревности. После этого он спрятал тело девушки в чемодан и переместил его в Липецк, где сам проживал.