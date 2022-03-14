МО РФ: Практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены

В ведомстве добавили, что успешная операция по разблокированию города позволила открыть гуманитарные коридоры для массовой эвакуации мирных жителей, которые долгое время находились в заложниках.

Почти все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригороде Мариуполя, и их силы в жилых кварталах по периметру города уничтожены. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооружённых сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя", — сказал он.