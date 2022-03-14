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14 марта, 16:14

МО РФ: Практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены

В ведомстве добавили, что успешная операция по разблокированию города позволила открыть гуманитарные коридоры для массовой эвакуации мирных жителей, которые долгое время находились в заложниках.

Почти все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригороде Мариуполя, и их силы в жилых кварталах по периметру города уничтожены. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооружённых сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя", — сказал он.

Мизинцев добавил, что успешная операция по разблокированию города позволила начиная с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для массовой эвакуации мирных жителей, которые долгое время находились в заложниках у неонацистов.

Более 160 автомобилей выехали по гуманитарному коридору из Мариуполя

Более 160 автомобилей выехали по гуманитарному коридору из Мариуполя

А ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Григорий Воронцов

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