Иммунолог Болибок рассказал, когда ковид может стать сезонным заболеванием
Однако это произойдёт в том случае, если не будет новых штаммов. Иначе всё может быть сложнее, так как коронавирус уже продемонстрировал отличное иммунное ускользание, отметил врач.
За последнюю неделю уровень заболевания коронавирусом снизился более чем на 40%, при этом в стране снизился и уровень коллективного иммунитета. Как отметил иммунолог Владимир Болибок, говорить об окончании пандемии ковида ещё рано, так как в Европе наблюдаются новые вспышки.
"Болезнь никуда не ушла, и мы можем столкнуться со следующей волной. Насколько это быстро произойдёт — сказать сложно. В европейских странах сейчас разворачивается "омикрон BA.2", там достаточно серьёзная вспышка заболеваемости", — сказал врач в беседе с "Вечерней Москвой".
Болибок отметил, что сейчас количество заболевших "омикроном" в России такое же, как на пике волны "дельты", а вот количество госпитализированных намного меньше. Так, на 41 тысячу заразившихся во время "дельты" было около 1200 летальных исходов, а при "омикроне" более чем на 200 тысяч заболевших приходилось около 700, уточнил он.
По словам специалиста, в Дании сейчас заканчивается вторая волна после вспышки в декабре и идёт всплеск смертности. В Сингапуре пик "омикрона" пришёлся на февраль, но 9 марта в стране зафиксировано до 40 тысяч заболевших в день. Как предположил Болибок, в этом году коронавирус вряд ли станет сезонным ОРВИ.
"Это произойдёт скорее в 2023 году, если не будет новых штаммов. Если будут штаммы с другими свойствами, всё может быть сложнее: коронавирус продемонстрировал отличное иммунное ускользание. Новый штамм может выйти из-под контроля иммунитета, который развился при заболевании предыдущим штаммом или вакцинации", — предупредил Болибок.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков предположил, что в Китае может возникнуть уходящий от вакцин штамм ковида. Врач также предупредил, что не исключена вероятность возникновения ещё одной вспышки коронавируса. Однако это, скорее всего, будет похоже на грипп и летальность будет минимальной.
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