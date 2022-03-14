Иммунолог Болибок рассказал, когда ковид может стать сезонным заболеванием

За последнюю неделю уровень заболевания коронавирусом снизился более чем на 40%, при этом в стране снизился и уровень коллективного иммунитета. Как отметил иммунолог Владимир Болибок, говорить об окончании пандемии ковида ещё рано, так как в Европе наблюдаются новые вспышки.

"Болезнь никуда не ушла, и мы можем столкнуться со следующей волной. Насколько это быстро произойдёт — сказать сложно. В европейских странах сейчас разворачивается "омикрон BA.2", там достаточно серьёзная вспышка заболеваемости", — сказал врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Болибок отметил, что сейчас количество заболевших "омикроном" в России такое же, как на пике волны "дельты", а вот количество госпитализированных намного меньше. Так, на 41 тысячу заразившихся во время "дельты" было около 1200 летальных исходов, а при "омикроне" более чем на 200 тысяч заболевших приходилось около 700, уточнил он.

По словам специалиста, в Дании сейчас заканчивается вторая волна после вспышки в декабре и идёт всплеск смертности. В Сингапуре пик "омикрона" пришёлся на февраль, но 9 марта в стране зафиксировано до 40 тысяч заболевших в день. Как предположил Болибок, в этом году коронавирус вряд ли станет сезонным ОРВИ.

"Это произойдёт скорее в 2023 году, если не будет новых штаммов. Если будут штаммы с другими свойствами, всё может быть сложнее: коронавирус продемонстрировал отличное иммунное ускользание. Новый штамм может выйти из-под контроля иммунитета, который развился при заболевании предыдущим штаммом или вакцинации", — предупредил Болибок.