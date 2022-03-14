Словакия высылает трёх российских дипломатов

В МИД РФ уже заявили РИА "Новости", что Москва ответит на высылку дипломатов, назвав этот шаг Братиславы "безосновательной акцией".

А ранее США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они уже покинули Соединённые Штаты. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.



