Словакия высылает трёх российских дипломатов
В МИД РФ назвали этот шаг Братиславы "безосновательной акцией".
Словакия высылает трёх сотрудников Посольства России. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Юрай Томага.
"Причина [высылки] — их деятельность, несовместимая с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", — отметил Томага.
В МИД РФ уже заявили РИА "Новости", что Москва ответит на высылку дипломатов, назвав этот шаг Братиславы "безосновательной акцией".
А ранее США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они уже покинули Соединённые Штаты. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
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