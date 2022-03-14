Постпред России при ООН Небензя: ВСУ используют фосфорные и кассетные боеприпасы

Также он добавил, что националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов и прикрываются женщинами и детьми.

Россией зафиксировано применение Вооружёнными силами Украины фосфорных и кассетных боеприпасов против российских военнослужащих. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Нами фиксируется массовое применение киевским режимом начинённых фосфором боеприпасов, что, как известно, запрещено", — сказал Небензя, упомянув также кассетные боеприпасы и уточнив, что это почему-то не привлекает внимание коллег.

Также он добавил, что националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов и прикрываются женщинами и детьми.