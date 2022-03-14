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Опубликовано 14 марта 2022, 16:54

Постпред России при ООН Небензя: ВСУ используют фосфорные и кассетные боеприпасы

Также он добавил, что националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов и прикрываются женщинами и детьми.

Россией зафиксировано применение Вооружёнными силами Украины фосфорных и кассетных боеприпасов против российских военнослужащих. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Нами фиксируется массовое применение киевским режимом начинённых фосфором боеприпасов, что, как известно, запрещено", — сказал Небензя, упомянув также кассетные боеприпасы и уточнив, что это почему-то не привлекает внимание коллег.

Также он добавил, что националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов и прикрываются женщинами и детьми.

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Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что нацбаты уничтожали жителей Донбасса во время эвакуации. Эксперт также сообщил о потере Владимиром Зеленским контроля над украинской армией. По словам специалиста, сейчас "нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Seth Wenig

Григорий Воронцов
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