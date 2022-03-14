Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС

Он добавил, что российская сторона стремится сделать "всё возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России".

Переговоры между Москвой и Киевом проходят каждый день в формате видеоконференции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.