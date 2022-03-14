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14 марта, 16:58

Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС

Он добавил, что российская сторона стремится сделать "всё возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России".

<p>Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vr_medinskiy/8?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Мединский</a></p>

Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Переговоры между Москвой и Киевом проходят каждый день в формате видеоконференции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

"Стремимся делать всё возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России", — написал он.

Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Переговоры между Россией и Украиной в формате ВКС. Фото © Telegram / Владимир Мединский

Генпрокурор Украины Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией

Генпрокурор Украины Венедиктова не исключила обмена пленными с Россией

Ранее Лайф сообщал, что в российско-украинских онлайн-переговорах взята техническая пауза до завтрашнего дня. До этого представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

Григорий Воронцов

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