Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС
Он добавил, что российская сторона стремится сделать "всё возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России".
Переговоры между Москвой и Киевом проходят каждый день в формате видеоконференции. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.
"Стремимся делать всё возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России", — написал он.
Ранее Лайф сообщал, что в российско-украинских онлайн-переговорах взята техническая пауза до завтрашнего дня. До этого представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.