The Economist назвал США и НАТО главными виновниками украинского кризиса
По мнению автора статьи, корни конфликта следует искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша — младшего сподвигла альянс пообещать Незалжной принять её в свои ряды.
США и другие страны НАТО ответственны за эскалацию украинского кризиса. Об этом написал политолог Джон Миршаймер в статье для журнала The Economist.
По мнению эксперта, корни конфликта нужно искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша – младшего сподвигла альянс пообещать Незалежной и Грузии принять их в свои ряды, в то время как Москва была против. Политолог уверен, что именно планы Штатов "подтянуть" Киев к ЕС и НАТО спровоцировали госпереворот и свержение законного президента Виктора Януковича.
"Украина де-факто превращалась в члена НАТО. Процесс начался ещё в декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву "оборонительное оружие". Было трудно сказать, можно ли считать его "оборонительным", однако в любом случае его поставки на Украину выглядели оскорбительными для Москвы и её союзников в Донбассе", — отметил Миршаймер.
Он отметил, что к этой волне присоединились и другие страны НАТО, отправившие Незалежной оружие, а также обучавшие армию страны и позволившие ей участвовать в совместных военных учениях. Последующие шаги США только усугубляли ситуацию.
В ситуации, когда Кремль, не видя другого выхода, начал спецоперацию, Запад не делает ничего, чтобы начать деэскалацию конфликта, подчеркнул эксперт.
"Они наращивают помощь Украине, одновременно применяя экономические санкции для массированного "наказания" России. Это как раз те шаги, которые Путин теперь считает "подобными объявлению войны", — заключил эксперт.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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