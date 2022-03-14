The Economist назвал США и НАТО главными виновниками украинского кризиса

По мнению автора статьи, корни конфликта следует искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша — младшего сподвигла альянс пообещать Незалжной принять её в свои ряды.

США и другие страны НАТО ответственны за эскалацию украинского кризиса. Об этом написал политолог Джон Миршаймер в статье для журнала The Economist.

По мнению эксперта, корни конфликта нужно искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша – младшего сподвигла альянс пообещать Незалежной и Грузии принять их в свои ряды, в то время как Москва была против. Политолог уверен, что именно планы Штатов "подтянуть" Киев к ЕС и НАТО спровоцировали госпереворот и свержение законного президента Виктора Януковича.

"Украина де-факто превращалась в члена НАТО. Процесс начался ещё в декабре 2017 года, когда администрация Трампа решила продать Киеву "оборонительное оружие". Было трудно сказать, можно ли считать его "оборонительным", однако в любом случае его поставки на Украину выглядели оскорбительными для Москвы и её союзников в Донбассе", — отметил Миршаймер.

Он отметил, что к этой волне присоединились и другие страны НАТО, отправившие Незалежной оружие, а также обучавшие армию страны и позволившие ей участвовать в совместных военных учениях. Последующие шаги США только усугубляли ситуацию.

В ситуации, когда Кремль, не видя другого выхода, начал спецоперацию, Запад не делает ничего, чтобы начать деэскалацию конфликта, подчеркнул эксперт.