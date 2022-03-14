Политолог Поляков объяснил, как и почему Донбасс оказался в составе Украины

Создание современной Украины началось после революции 1917 года, ведь именно тогда Владимир Ленин и его соратники принимали решения, которые фактически привели к отделению части исторических территорий России и их присоединению к будущим советским республикам. Эта же участь ждала и Донбасс, сообщил член СПЧ, известный российский политолог, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

"В 1917 году, когда Николай II отрёкся от своего поста и Россия перестала быть империей, начался процесс распада огромного государства. И на территории нынешней Украины возникла Украинская советская республика, и в конце 1918 года появилась Донецкая-Криворожская советская республика. Причём со столицей в Харькове, а украинская — со столицей в Киеве. Уже тогда начались препирательства, и киевляне начали заявлять, что это какие-то сепаратисты", — отметил Поляков в беседе с Лайфом.

Донецкая-Криворожская советская республика была самостоятельной государственно-административной единицей, подчеркнул собеседник. При этом субъект территориально относился к РСФСР вплоть до конца 1919 года. Тогда Ленин, учитывая просьбу из Киева, решил отдать эту территорию УСССР, а в 1922 году это было закреплено союзным договором. Однако, несмотря на решение большевиков и последующую украинизацию, Донбасс так и не стал украинским в этнокультурном смысле.