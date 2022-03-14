Премьер Белоруссии Головченко: Зарубежные компании пожалеют об уходе из РФ
В ходе встречи с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным по вопросу отношений между двумя странами в производственной сфере он отметил, что принято решение "максимально импортозамещаться".
Ушедшие с российского рынка зарубежные компании пожалеют об этом. Так считает премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, своим мнением он поделился по итогам переговоров с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Блок вопросов касался наших изменений, наших отношений в производственной сфере, сфере кооперации в связи с введением санкций. <...> Мы приняли решение о том, что будем максимально импортозамещаться", — добавил Головченко.
Ранее в "Единой России" предложили ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям внутри РФ. Секретарь генерального совета партии напомнил, что недобросовестные конкуренты активно распространяют требования не работать с компаниями под ограничениями.
Напомним, что поводом для санкций со стороны западных стран стала военная "Операция Z" на Украине, о которой 24 февраля объявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Незалежной не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL