Премьер Белоруссии Головченко: Зарубежные компании пожалеют об уходе из РФ

Ушедшие с российского рынка зарубежные компании пожалеют об этом. Так считает премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, своим мнением он поделился по итогам переговоров с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Блок вопросов касался наших изменений, наших отношений в производственной сфере, сфере кооперации в связи с введением санкций. <...> Мы приняли решение о том, что будем максимально импортозамещаться", — добавил Головченко.