Замглавы Еврокомиссии рассказал, сколько ЕС нужно газа для отказа от российского

Евросоюзу потребуется 50–60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50–60 млрд кубометров газа из иных источников", — уверен Шефчович.