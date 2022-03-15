Замглавы Еврокомиссии рассказал, сколько ЕС нужно газа для отказа от российского
Европе для этого потребуется задействовать новые линии поставок. Шефчович признал, что для этого нужно будет принимать "трудные решения", но он считает задачу выполнимой.
Евросоюзу потребуется 50–60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.
"Если мы хотим сократить зависимость минимум на две трети, такова наша цель, то нам понадобится получить 50–60 млрд кубометров газа из иных источников", — уверен Шефчович.
Он признал, что для этого Евросоюзу придётся принимать трудные решения, но выразил уверенность, что цель достижима.
Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер — и граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне. Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки российского угля, нефти и газа до 2030 года. Также обнародован документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Такие меры принимают там в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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