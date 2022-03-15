В России возобновилась продажа внутренних туров с кешбэком

Этот этап программы будет уже вторым с начала года. Ранее планировалось, что их будет только два — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.