В России возобновилась продажа внутренних туров с кешбэком
Есть несколько условий, в том числе минимальная продолжительность проживания в гостинице — не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Ростуризм объявил о возобновлении продажи туров по России с кешбэком. Программа стартует с 15 марта, отправиться в поездки можно с даты продаж и до 1 июля.
Этот этап программы будет уже вторым с начала года. Ранее планировалось, что их будет только два — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.
Продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей госсредств.
Ранее Лайф сообщад, что вице-премьер Чернышенко поручил создать российский аналог Booking.com. Иностранный сервис онлайн-бронирования перестал работать в России 4 марта. Сайт открывается, однако на территории страны предложений по размещению нет.
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