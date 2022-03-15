Байден пообещал обеспечивать Украину оружием для противостояния России
Также американский лидер заверил, что украинских беженцев в его стране будут встречать не иначе как с распростёртыми объятиями, будут отправлять еду и деньги.
Президент США Джо Байден © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты намерены разными путями помогать Украине, в том числе военным и гуманитарным. Соответствующее заявление размещено на странице главы Белого дома в соцсети Twitter. В частности, он заверил: Вашингтон позаботится, чтобы у Украины было оружие для противостояния России.
"Мы будем отправлять деньги и еду, чтобы помочь сохранить жизни украинцев. Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростёртыми объятиями", — говорится в сообщении.
Как рассказывал Лайф, ранее в США заявили, что американское правительство, преследующее свои эгоистичные цели, рано или поздно может "обжечься". Автор статьи в Global Times считает, что Украина является инструментом Вашингтона по сдерживанию России и ей не стоит рассчитывать на серьёзные гарантии безопасности от Америки и альянса.