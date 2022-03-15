НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 22:38

Байден пообещал обеспечивать Украину оружием для противостояния России

Также американский лидер заверил, что украинских беженцев в его стране будут встречать не иначе как с распростёртыми объятиями, будут отправлять еду и деньги.

<p>Президент США Джо Байден © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/7860876103/photos/pb.100077835098866.-2207520000../10158408843486104/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Президент США Джо Байден © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты намерены разными путями помогать Украине, в том числе военным и гуманитарным. Соответствующее заявление размещено на странице главы Белого дома в соцсети Twitter. В частности, он заверил: Вашингтон позаботится, чтобы у Украины было оружие для противостояния России.

"Мы будем отправлять деньги и еду, чтобы помочь сохранить жизни украинцев. Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростёртыми объятиями", — говорится в сообщении.

Байдену припомнили его роль в массовых убийствах в Йемене из-за крестового похода против РФ

Байдену припомнили его роль в массовых убийствах в Йемене из-за крестового похода против РФ

Как рассказывал Лайф, ранее в США заявили, что американское правительство, преследующее свои эгоистичные цели, рано или поздно может "обжечься". Автор статьи в Global Times считает, что Украина является инструментом Вашингтона по сдерживанию России и ей не стоит рассчитывать на серьёзные гарантии безопасности от Америки и альянса.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1