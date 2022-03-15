"Удивительная ситуация": Вильфанд предупредил о приближении нестандартной для России погоды

На этой неделе Россию охватит мощный антициклон, это обусловит необычную погоду, выравнивающую показатели по стране. Например, на юге и в умеренных широтах погода будет необычно холодной, а на севере — тёплой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Удивительная ситуация: от западных до восточных границ будет оказывать влияние на погоду мощный антициклон. Будет нестандартная ситуация, когда в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах — выше нормы. Например, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4–8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше нормы на 6–12 градусов", — рассказал ТАСС Вильфанд.

В результате на юге и севере европейской части страны температура будет одинаковая. На всей европейской части России будет в среднем от минус двух до плюс четырёх градусов, а минимальные показатели — от минус четырёх до минус восьми градусов, рассказал метеоролог. Наиболее заметные отрицательные аномалии до 7–8 градусов ожидают Поволжье, Урал, юг Красноярского края, Иркутскую область. Высокие положительные аномалии до 15 градусов ожидают Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр.