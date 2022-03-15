Зеленский решил продлить военное положение ещё на месяц
Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение Верховной рады. Этот режим был введён в стране после начала Россией "Операции Z" по демилитаризации соседней страны.
Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что президент страны Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о продлении военного положения на территории государства.
"Верховной радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения на Украине", — сообщает пресс-служба украинского парламента.
Украинский телеканал "Дом" уточняет, что Зеленский предлагает продлить режим военного положения в стране с 24 марта ещё на 30 дней.
Как сообщал Лайф ранее, депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной. По его мнению, в стране нет взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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