Зеленский решил продлить военное положение ещё на месяц

Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение Верховной рады. Этот режим был введён в стране после начала Россией "Операции Z" по демилитаризации соседней страны.

Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что президент страны Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о продлении военного положения на территории государства.

"Верховной радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения на Украине", — сообщает пресс-служба украинского парламента.

Украинский телеканал "Дом" уточняет, что Зеленский предлагает продлить режим военного положения в стране с 24 марта ещё на 30 дней.

Как сообщал Лайф ранее, депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной. По его мнению, в стране нет взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.