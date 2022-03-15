ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 22:11

Зеленский решил продлить военное положение ещё на месяц

Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение Верховной рады. Этот режим был введён в стране после начала Россией "Операции Z" по демилитаризации соседней страны.

Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что президент страны Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект о продлении военного положения на территории государства.

"Верховной радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения на Украине", — сообщает пресс-служба украинского парламента.

Украинский телеканал "Дом" уточняет, что Зеленский предлагает продлить режим военного положения в стране с 24 марта ещё на 30 дней.

Зеленский разрешил всем жителям страны использовать оружие
Зеленский разрешил всем жителям страны использовать оружие

Как сообщал Лайф ранее, депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский утратил контроль над Украиной. По его мнению, в стране нет взаимодействия и слаженности, сегодняшнее положение дел там можно назвать катастрофическим.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

BannerImage

Telegram-канал / Владимир Зеленский

Арина Родионова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Военное положение
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar