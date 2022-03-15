В Севастополе в память о погибших при обстреле Донецка зажгли "свечу памяти"

Обломки ракеты "Точка-У" упали в центре города днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали.

Акция "Свеча памяти" в память о погибших в Донецке мирных жителях прошла в Севастополе. Видео © SHOT

В Севастополе состоялась траурная акция "Свеча памяти", посвящённая памяти погибших в результате обстрела в Донецке. Её организатором выступил волонтёрский штаб "Мы вместе — Севастополь".

Как отмечает телеграм-канал SHOT, за 26 дней эскалации со стороны украинских войск в ДНР погибло 47 мирных жителей, за текущие сутки погиб 21 человек. Ранения получил 221 мирный житель, в том числе 14 детей.